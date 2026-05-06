Corrientes: secuestraron más de 500 kilos de carne en mal estado de una carnicería

Un operativo de control sanitario en una carnicería de la localidad correntina de Ramada Paso terminó en el secuestro de más de 524 kilos de carne en mal estado. Además, los responsables del local ubicado sobre la Ruta Nacional 12 no tenían habilitación comercial.

Operativo sanitario

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, junto al área de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Ramada Paso. También participó un médico veterinario en la inspección.

Durante la revisión de cámaras frigoríficas, se encontraron cortes de carne y chacinados en avanzado estado de descomposición. Los controles también detectaron la ausencia de habilitación comercial y libreta sanitaria por parte de los dueños del local. Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía.

La Justicia dispuso investigar por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino. La mercadería fue secuestrada y será sometida a peritaje veterinario.