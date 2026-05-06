Corrientes: inician obras de agua potable en un barrio de capital para mejorar el servicio

La empresa Aguas de Corrientes informó este miércoles que inició trabajos de renovación de cañerías en el Barrio Bañado Norte.

La intervención se realiza sobre la red de distribución de agua potable en ambas veredas, específicamente en las calles Vélez Sarsfield y Dr. J. F. Cabral.

Se estima que las tareas tendrán una duración aproximada de un mes.

Objetivo técnico

El propósito principal de estas obras es optimizar las presiones del suministro en el sector, mejorando la calidad del servicio para los hogares de la zona.

La empresa agradece la comprensión de los vecinos ante eventuales interrupciones momentáneas del suministro durante el transcurso de los trabajos.

Beneficio para propietarios: renovación de conexiones

Bajo la reglamentación vigente, las conexiones domiciliarias son responsabilidad de los propietarios.

No obstante, la empresa sugiere aprovechar la presencia de la obra en la vía pública por dos motivos clave:

Costos más accesibles : Al realizarse en simultáneo con la renovación general, el valor de la intervención privada se reduce considerablemente .

Eficiencia: La renovación de la conexión particular garantiza un mejor rendimiento y mayor seguridad en el servicio interno del hogar.

Para recibir asesoramiento sobre el trámite de renovación de conexiones o realizar consultas técnicas, los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita 0810 444 1441.