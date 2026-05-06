Benjamín Vicuña habló sobre sus hijos en Turquía y aclaró cómo es su acuerdo con la China

Después de su paso por Otro Día Perdido, Benjamín Vicuña habló con los medios que lo esperaban a la salida del estudio y respondió varias consultas sobre su presente personal, especialmente sobre la situación de sus hijos con la China Suárez, quienes actualmente se encuentran en Turquía junto a ella y Mauro Icardi.

En medio de los rumores que circularon sobre posibles cambios en la vida de la actriz por cuestiones laborales de Icardi, el actor prefirió mantenerse al margen y fue contundente al marcar su postura.

"No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado", expresó.

Sin embargo, sí reconoció que la distancia con sus hijos es una situación que lo moviliza emocionalmente y que no siempre resulta sencilla de transitar.

"A veces me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento. Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos. Y la verdad que es así", confesó con sinceridad.



Por otro lado, al ser consultado por el móvil de Puro Show sobre las versiones que indicaban que podría haberle quitado un permiso a su expareja o que existía un conflicto entre ambos, Vicuña negó cualquier enfrentamiento.

"No, o sea, no. Se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito", aclaró.

Para cerrar, el actor dejó en claro cuál es hoy la prioridad entre ambos padres.

"Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar", sentenció.

De esta manera, Vicuña buscó bajar el tono a las especulaciones y reafirmó que, más allá de la distancia y la exposición mediática, el foco sigue puesto en el bienestar de sus hijos.

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