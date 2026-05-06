Javier Milei viajó a Estados Unidos: visita relámpago con agenda centrada en inversiones

El presidente Javier Milei llegó a Los Ángeles en el marco de una visita relámpago a Estados Unidos. La agenda oficial se centra en la búsqueda de inversiones y encuentros con empresarios internacionales. Se espera que regrese a Argentina mañana al mediodía.

El presidente tiene previsto participar de reuniones con ejecutivos y exponer el plan económico ante un auditorio del sector privado. La Casa Rosada definió una comitiva reducida para la actividad internacional: Milei viajó junto a Pablo Quirno y Luis Caputo.

Objetivos del viaje

El objetivo oficial es utilizar el foro económico como plataforma para presentar el programa económico argentino. La estrategia apunta a mostrar previsibilidad fiscal y reformas orientadas al mercado.

El encuentro reúne a empresarios, financistas y referentes internacionales del ámbito político y económico. Participan figuras como Kristalina Georgieva, Larry Fink, Ted Cruz y Gianni Infantino, entre otros.

El presidente expondrá este miércoles a las 14 (horario de Los Ángeles), tras reuniones previas con organizadores y empresarios. La llegada a Buenos Aires está prevista para el jueves a las 13.30.