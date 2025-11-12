Buenos Aires, la ciudad más deseada del planeta

Buenos Aires fue reconocida como la Ciudad Más Deseable del Mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards, el certamen organizado por la prestigiosa revista internacional Wanderlust. La distinción, basada en la opinión de más de 200.000 lectores, representa un salto notable respecto al séptimo puesto obtenido el año pasado y confirma el atractivo global de la capital argentina.

La ceremonia de entrega se celebró en la National Gallery de Londres, donde se reunieron destacadas personalidades de la industria del turismo mundial. Los premios, considerados entre los más influyentes del sector, distinguen a los destinos, operadores y marcas preferidos por los viajeros. En esta edición, se registró una participación récord con 4,8 millones de votos emitidos, reflejando el creciente interés por reconocer las mejores experiencias viajeras a nivel internacional.

El reconocimiento se inscribe en un contexto de fuerte expansión del turismo hacia Buenos Aires, impulsado por una estrategia sostenida de promoción global. A través de Visit Buenos Aires, la ciudad llevó adelante más de 90 acciones promocionales durante el año, en mercados clave de América, Europa y Asia, con el objetivo de reforzar su presencia internacional y consolidar su identidad como destino cultural y gastronómico de primer nivel.

“Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo y la calidez característica de los porteños”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires. “Gracias al trabajo estratégico y sostenido del equipo, la Ciudad sigue consolidándose entre los destinos más destacados del mundo”, agregó.

Por su parte, Karina Perticone, directora ejecutiva del ente, destacó el valor simbólico del reconocimiento: “Ser elegida como Most Desirable City es un testimonio del esfuerzo continuo que realizamos para posicionar a Buenos Aires entre las principales capitales globales. Es una ciudad que vibra con intensidad: en su cultura, en su gente y en esa combinación entre tradición y vanguardia que la distingue en el mundo”.

El galardón fue recibido en la ceremonia por Fernando Amer, director de Promoción Turística de Visit Buenos Aires, quien subrayó el impacto del logro: “Estar en el primer lugar confirma la admiración que despierta nuestra ciudad y nos impulsa a seguir fortaleciendo su proyección internacional”.

Desde su creación hace 24 años, los Wanderlust Reader Travel Awards se convirtieron en una referencia dentro del sector. La publicación británica, con más de 238.000 lectores y una sólida presencia digital, es pionera en la divulgación de contenidos especializados en viajes y cuenta con uno de los podcasts turísticos más escuchados del mundo.

El premio también refleja el potencial de Buenos Aires como destino de experiencias. La capital argentina ofrece una combinación única de propuestas culturales y gastronómicas: cuenta con más de 7.000 locales de comida, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, además de una agenda anual de espectáculos, festivales y eventos deportivos que atraen a visitantes de todo el mundo.

La ciudad fue además designada recientemente Capital Mundial del Deporte, en reconocimiento a su liderazgo en la organización de competencias internacionales y a su compromiso con el desarrollo de actividades deportivas y recreativas para todas las edades.

Con esta nueva distinción, Buenos Aires reafirma su lugar en el mapa global del turismo. Entre el tango, la arquitectura, los sabores y la hospitalidad de su gente, la capital argentina se consolida como un destino que combina historia, modernidad y una energía inconfundible que conquista a los viajeros de todo el mundo.

Fuente: www.pulsoturistico.com.ar