San Luis del Palmar: impulsan refugio temporal para mascotas rescatadas en la inundación

En medio de la compleja situación que atraviesa San Luis del Palmar por las inundaciones, una nueva iniciativa solidaria busca dar hogar a las mascotas que quedaron abandonadas o debieron ser rescatadas de zonas anegadas. Piden materiales para construir el refugio.

“Ante la emergencia hídrica que atraviesa el pueblo, estamos en la construcción de un refugio temporal de mascotas rescatadas y necesitamos colaboración”, expresaron los impulsores del proyecto a El Litoral, que ya comenzaron a armar un espacio provisorio para albergar a perros y gatos afectados por la crecida del agua.

El refugio se levanta de manera precaria, con recursos limitados, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad con distintos elementos indispensables para garantizar condiciones mínimas de resguardo y cuidado de los animales.

Materiales que se necesitan

Entre lo que más se necesita se encuentran lonas de cualquier tamaño, alambre, chapas, clavos y maderas que puedan servir para la estructura, además de alimentos balanceados y comederos.

La recepción de donaciones se realiza en el Polideportivo Mbayá Soto, punto que fue habilitado como centro de acopio. Para quienes deseen colaborar o solicitar más información, se encuentra disponible el contacto 3794639381, únicamente por WhatsApp.

Mientras San Luis del Palmar intenta recuperarse del impacto de las inundaciones, esta iniciativa pone el foco en la protección de los animales, apelando una vez más a la solidaridad de la comunidad para que ninguna mascota quede a la deriva en medio de la emergencia.