FIT 2025 reunirá al turismo mundial en Buenos Aires

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) ya cuenta los días para su nueva edición. El encuentro, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, se prepara para convertirse una vez más en el gran punto de encuentro del sector turístico regional y mundial.

El lanzamiento oficial se realizó en la Residencia del Embajador de Portugal en Argentina y reunió a referentes del sector público y privado. Estuvieron presentes Andrés Deyá, presidente de FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT); Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, embajador de Portugal en Argentina; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; y Bernardo Barreiros Cardoso, director para América del Sur de Visit Portugal.

Durante la presentación, se destacó que la edición 2025 de FIT comenzará coincidiendo con el Día Mundial del Turismo y contará con una invitada de prestigio: Shaikha Al Nowais, Secretaria General de ONU Turismo. La presencia internacional reforzará el carácter global de la feria, que se proyecta como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la generación de negocios.

El presidente de FIT, Andrés Deyá, subrayó que la feria “es mucho más que un evento comercial; es el lugar donde se encuentran las oportunidades y donde se marca la agenda del turismo”. Según adelantó, este año se espera la participación de más de 135.000 visitantes, representantes de 55 países y la presencia de todas las provincias argentinas. “Será una edición histórica, con Portugal como país invitado de honor y un programa diseñado para impulsar el desarrollo turístico en la región y en el mundo”, afirmó.

Un espacio para los negocios y la innovación

FIT 2025 no solo será un escaparate para destinos y productos, sino que también ofrecerá un espacio estratégico para generar contactos y cerrar acuerdos. A través de FIT B2B, los profesionales podrán gestionar reuniones y aprovechar un ámbito pensado para potenciar el networking.

Además, la feria contará con una amplia agenda de actividades, que incluirá presentaciones de destinos, capacitaciones y espacios de innovación. La intención es que el evento sea, al mismo tiempo, una plataforma para la promoción turística y un laboratorio de tendencias, con propuestas que marquen el rumbo de la industria en los próximos años.

La articulación entre el sector público y privado fue otro de los puntos resaltados durante el lanzamiento. Autoridades y empresarios coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la competitividad de la región. En este sentido, FIT se posiciona como un escenario clave para mostrar la diversidad de propuestas turísticas, tanto nacionales como internacionales, y para consolidar a Buenos Aires como capital del turismo latinoamericano.

Portugal, protagonista de la feria

El rol de país invitado de honor recaerá este año en Portugal, nación que se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de Europa. Su presencia en FIT incluirá un despliegue de propuestas culturales, gastronómicas y turísticas, pensadas para estrechar lazos con el mercado latinoamericano.

La participación portuguesa se enmarca en una estrategia de internacionalización y promoción que busca ampliar el flujo de visitantes entre ambos continentes. Para los organizadores, la designación de Portugal como protagonista refleja la voluntad de reforzar los vínculos bilaterales y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo.

Expectativas de crecimiento

Con más de dos décadas de trayectoria, FIT se ha consolidado como la feria de turismo más grande de Latinoamérica y una de las más influyentes a nivel global. Su capacidad de reunir en un mismo espacio a profesionales, organismos, operadores y empresas turísticas de diversas latitudes es una de las claves de su éxito.

La edición 2025 promete superar los números de años anteriores y consolidarse como un motor para la reactivación del sector. En un contexto de transformación y búsqueda de innovación, FIT busca reafirmar su rol como plataforma indispensable para el crecimiento de la industria.

Del 27 al 30 de septiembre, Buenos Aires volverá a ser el centro del turismo mundial. La cita ya está marcada en la agenda de los profesionales del sector, que esperan una edición que combine negocios, tendencias y la celebración de la diversidad cultural y turística.

