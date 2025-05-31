LICITACIÓN PÚBLICA N°03/25

LICITACION PUBLICA N° 03/2025
Licitación Pública: N°03/2025
Obra: “PAVIMENTACION DEL ACCESO A JUAN PUJOL - ETAPA II – DEPARTAMENTO DE MONTE CASEROS – PROVINCIA DE CORRIENTES”
Ubicación: DEPARTAMENTO JUAN PUJOL – PROVINCIA DE CORRIENTES
Presupuesto oficial: Pesos Dos mil ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres con cincuenta y cinco centavos ($2.158.477.643,55) Iva Incluido.
Garantía de mantenimiento de oferta: Pesos Veintiún millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y siete con cero centavos. (21.584.777,00)
Plazo de ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos.
Mes Básico: Abril/2025.
Apertura de Ofertas: El acto de apertura de las ofertas, se realizará en presencia de los oferentes el día 19 de Junio del año 2025 a las 11:00hs; en el Salón de Situaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, sito en calle 25 de Mayo N°888.
Consultas: A los efectos de otorgar mayor transparencia al proceso, las consultas podrán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico, no institucional, a [email protected] , sin identificación a efectos de garantizar el anonimato de los eventuales participantes en el proceso.
Visita de Obra: Se realizará el día 12 de junio de 2025, solicitar al correo [email protected], información del lugar y hora a llevarse a cabo.
Venta del Pliego: U.C.A.P.F.I. Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, sito en la calle 25 de Mayo N°890, 1° Piso (Código Postal 3.400)
Valor del Pliego: Pesos Dos millones con cero centavos. ($2.000.000,00). Lugar de recepción: El sobre con la propuesta deberá ser presentado en Mesa de Entradas y Salidas de la U.C.A.P.F.I.-Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, en el horario de 7:00hs. a 13:00hs. Se recepcionarán las ofertas hasta 1 (una) hora antes de la hora fijada para la Apertura.