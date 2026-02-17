¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Paritaria docente calor en Corrientes
Comunicado de tránsito

Monte Caseros: inhabilitan el acceso principal a Puerto Ceibo por condiciones climáticas

La medida es preventiva y rige hasta nuevo aviso.

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 15:57

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Caseros informó que el acceso principal a Puerto Ceibo se encuentra inhabilitado debido a las condiciones climáticas.

La medida incluye el corte preventivo del paso por razones de seguridad, según indicaron desde el área municipal.

En el lugar trabaja personal del Municipio de manera conjunta con el Ejército Argentino, evaluando la situación y avanzando en la posible habilitación de un camino alternativo que permita restablecer el acceso de forma segura.

Desde la Secretaría solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El corte se mantendrá hasta que las condiciones permitan garantizar la circulación sin riesgos.

Últimas noticias

