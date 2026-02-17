Monte Caseros: inhabilitan el acceso principal a Puerto Ceibo por condiciones climáticas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Caseros informó que el acceso principal a Puerto Ceibo se encuentra inhabilitado debido a las condiciones climáticas.

La medida incluye el corte preventivo del paso por razones de seguridad, según indicaron desde el área municipal.

VER MÁS: Temporal en Monte Caseros: voló el techo de un club y cayó un árbol en una parroquia

En el lugar trabaja personal del Municipio de manera conjunta con el Ejército Argentino, evaluando la situación y avanzando en la posible habilitación de un camino alternativo que permita restablecer el acceso de forma segura.

Desde la Secretaría solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El corte se mantendrá hasta que las condiciones permitan garantizar la circulación sin riesgos.