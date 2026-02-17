Un abrazo a la memoria

La construcción permanente de memoria en torno a los sucesos que la última dictadura provocó en Corrientes tuvo un nuevo episodio, con el abrazo al ex Regimiento de Infantería 9 realizado este martes.

La actividad, que llegó precedida de una visita guiada por el predio que fue el principal centro clandestino de detención de Corrientes durante la represión estatal iniciada en 1976, tuvo como fin reivindicar a la perspectiva de memoria, verdad y justicia como eje alrededor del cual deben girar las acciones para preservar el espacio.

Un día antes, en la intersección de calles Salta y Moreno de Corrientes, familiares y amigos, junto al colectivo de organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades de la provincia, recordaron a los cuatro militantes secuestrados el 16 de febrero de 1976 en esa esquina: Vicente "Cacho" Ayala; Diego Orlando Romero, Jorge Saravia Acuña y Julio César "Cacho" Barozzi.

Se trata de actividades enmarcadas en la agenda del Mes de la Memoria, que culminará el 24 de marzo con una marcha en ocasión del 50 aniversario del último golpe de Estado en la Argentina y que habitualmente se despliega por la avenida Costanera General San Martín de esta capital.

El contexto en el que se estas acciones se realizan comprende una mirada crítica hacia el Estado Nacional, por el abandono y el asedio a los espacios de memoria, en el marco de una política de Derechos Humanos emparentada con el negacionismo hacia los acontecimientos que el terrorismo de Estado provocó en el país.

En ese sentido, tiñe de incertidumbre al Espacio de Memoria del exRegimiento 9, la voluntad del Gobierno de Javier Milei sobre el destino de ese sitio, luego de que el resto del predio, perteneciente aún al Ejército Argentino, entrara en una negociación con el Estado provincial por una compensación de deudas.

Mientras tanto continuarán los actos e intervenciones públicas de impacto social apuntadas a la construcción de memoria en Corrientes en diversos escenarios.

