Una cámara empresarial habla de récord de turismo: cuáles fueron los destinos más elegidos

El primer fin de semana largo del año por el Carnaval registró cifras récord de turismo interno. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de personas, un 7,2% más que en el mismo fin de semana del año pasado y así superó la marca del 2023.

La entidad informó que el impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones, es decir, más de un billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

“Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país”, señaló la CAME, que destacó que incluso ciudades menos receptivas al turismo tradicional se vieron dinamizadas por propuestas carnavalescas propias.

El gasto directo total creció 6% a precios constantes frente al año pasado. En cambio, el gasto diario promedio por turista fue de $ 111.605 y mostró una baja real del 7,7%. La estadía promedio se ubicó en tres días, por encima de los 2,8 días de 2025. Según el informe, “la gente eligió destinos muy atados a las promociones”, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

Los números del Carnaval 2026 constituyen un récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca previa se había alcanzado en 2023, con 2.925.000 viajeros. La CAME enmarcó el desempeño en un contexto de “muchas restricciones de ingresos en las familias”, y subrayó la relevancia que mantienen estas fechas en el calendario turístico. Este fue el decimoquinto año consecutivo en que el Carnaval se celebró oficialmente tras más de tres décadas fuera del calendario de feriados nacionales.

Destinos elegidos

Entre los destinos más elegidos se destacaron las ciudades con tradición de carnaval en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con modalidades de festejo diferenciadas entre el litoral y el norte argentino. También registraron fuerte movimiento la Costa Atlántica y el interior bonaerense, así como Mendoza y destinos del sur del país.

El transporte aéreo mostró una alta actividad. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico.

En el plano regional, Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina, reflejando una recuperación del flujo de cercanía a través del Río de la Plata.

En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata, especialmente en las rutas 2 y 11. Para ordenar el tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó restricciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos.

(Con información de Clarín)