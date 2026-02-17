¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Hay varios heridos

Ruta Nacional 14: una familia paraguaya sufrió un accidente cerca de Santo Tomé

Viajaban desde Paraguay hacia el conurbano bonaerense. Cayeron en un camino de tierra a la vera de la ruta nacional.

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 16:54
Foto: Ahora Virasoro

Un siniestro vial se registró el lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 14, a unos 15 kilómetros al norte de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando un vehículo en el que viajaba una familia proveniente de Paraguay protagonizó un accidente por causas que no fueron precisadas.

En el automóvil se trasladaban un matrimonio y sus tres hijos, quienes tenían como destino final el conurbano bonaerense.

Como consecuencia del impacto, cuatro de los cinco ocupantes resultaron heridos. No se brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

El hecho tuvo lugar en uno de los tramos más transitados de la Ruta 14, corredor clave que conecta el nordeste argentino con el resto del país.

