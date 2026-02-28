Secuestran una motocicleta de dudoso origen tras persecución en Itatí

Efectivos de la Comisaría de Itatí lograron el secuestro de una motocicleta de 110 cc, que se presume de dudosa procedencia, luego de una breve persecución en horas de la noche del pasado viernes. El incidente ocurrió durante un operativo de control vehicular en el acceso a la localidad.

Según fuentes policiales, alrededor de las 22:30 horas, personal de la Comisaría de Itatí se encontraba realizando controles en la Ruta Provincial N°20 y Avenida 25 de Mayo, en el marco del Plan Integral de Seguridad y Prevención dispuesto por la Jefatura de Policía de Corrientes.

En ese momento, observaron una motocicleta con un único ocupante que, al percatarse de la presencia policial, intentó evadir el control.El conductor emprendió la huida realizando maniobras peligrosas, lo que motivó el inicio de un seguimiento por parte de los agentes. Minutos después, el rodado fue hallado abandonado entre la maleza, en el acceso a un callejón rural.La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde se llevarán a cabo las diligencias de rigor. El caso ha sido puesto a disposición de la unidad fiscal en turno para continuar con la investigación y determinar la titularidad y procedencia del vehículo.