Apresaron a un joven vinculado al robo de casas de fin de semana en Corrientes

La Policía de Corrientes, a través de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de una persona y el secuestro de diversos elementos de interés para una causa judicial en curso.

Los operativos se realizaron en los barrios "30 Viviendas Nuevas" y "Esperanza" de la localidad, en colaboración de la Unidad Fiscal interviniente. Irrumpieron en las propiedades con el apoyo del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), de la Unidad Regional I, garantizando la seguridad y eficiencia del procedimiento.

Durante los allanamientos, se logró la demora de un sujeto mayor de edad. Además, se incautaron varias cañas y reels de pesca de diferentes marcas y características, considerados elementos importantes para la investigación que se está desarrollando.Tanto el demorado como los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal correspondiente y trasladados a la Comisaría Primera de Paso de la Patria para continuar con las diligencias procesales pertinentes.