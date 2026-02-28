FleboGen: único instituto médico en Corrientes para tratar enfermedades poco frecuentes

El Instituto Médico Avanzado FleboGen inauguró su sede ubicada en San Martín 1746, en pleno centro de la ciudad de Corrientes, consolidándose como un espacio especializado en el tratamiento de enfermedades poco frecuentes y en la atención integral de pacientes adultos y pediátricos.

A cargo de Cynthia Sappa doctora especialista en médica Genetista y Verónica Morales, doctora especialista en cirugía general, flebología y linfología. El nuevo establecimiento cuenta con 15 profesionales de distintas especialidades que trabajan de manera coordinada para ofrecer diagnósticos y tratamientos en un mismo lugar, con especial foco en patologías genéticas y hereditarias.

Cynthia Sappa doctora especialista en médica Genetista y Verónica Morales, doctora especialista en cirugía general, flebología y linfología. El Litoral

“Estamos inaugurando con mucho orgullo nuestro Instituto Médico Avanzado FleboGen, los pacientes pueden acudir y tener un diagnostico y tratamiento de la patología, en un solo lugar y de una manera multidisciplinaria”, señaló a El Litoral, la doctora Verónica Morales.

Según explicó la profesional, el objetivo central es conformar un equipo multidisciplinario que permita a los pacientes resolver sus consultas en un solo espacio, optimizando tiempos y mejorando la calidad de atención.

En el área de adultos, el centro ofrece linfología, flebología, cirugía general, cirugía plástica, cardiología, kinesiología, patología mamaria y nutrición, entre otras prestaciones orientadas a un abordaje completo de la salud.

Por su parte, el sector pediátrico incluye genética médica, neurología infantil, endocrinología infantil, nefrología infantil, pediatría general y una especialista en adolescencia, además de acompañamiento nutricional.

Enfermedades poco frecuentes

La doctora Cynthia Sappa subrayó la importancia de fortalecer la detección de enfermedades poco frecuentes. La especialista remarcó el desafío sanitario que implican estas patologías. “Nosotros asumimos un desafío que en la provincia de Corrientes se necesita, fortalecer el abordaje a las enfermedades poco frecuentes. Estas patologías requieren una detección oportuna, profesionales capacitados y un seguimiento continuo. Por eso mi objetivo es formar un equipo interdisciplinario que pueda brindar respuestas claras, acompañamiento integral a las familias y un acceso al diagnóstico precoz”.

Consultada sobre el tratamiento de estas enfermedades, explicó: “Es un proceso, todo depende de qué tipo de enfermedad, hay 10.000 enfermedades poco frecuentes en todo el mundo, entonces depende de qué enfermedad sea, solo el 5% de las enfermedades poco frecuentes tiene un tratamiento”.

Además, advirtió sobre la gravedad de estos cuadros: “Estas enfermedades lo que tienen la características es que son discapacitantes son degenerativas y muchos llegan a la muerte. Entonces esa es la problemática. El diagnóstico precoz lo que hace es que si bien muchas no tienen tratamiento, podemos mejorar la calidad de vida. Aquellas enfermedades que tengan el tratamiento, muchas veces hay que detectarlo precozmente”.

La médica también envió un mensaje a las familias: “Entonces el mensaje también es para los padres que si notan algo raro y no les convence el diagnostico que les dan los médicos en la primera consulta, sigan insistiendo".

Profesionales especializados

El staff para el área infanto juvenil lo componen la doctora Cynthia Sappa, genética médica; Lourdes Estigarribia, medica pediatra; Melisa Lertora, medica pediatra; Luciana Araujo, endocrinología infantil; Adolfo Gallo, neurólogo infantil, María Emilia Avanza, médica pediatra, especialista en adolescentes.

En el área de adultos, la doctora Verónica Morales, flebología y medicina estética; David Kacerosky, cirugía general, cirugía plástica reconstructiva; Mónica More, cardióloga, Licenciada Florencia Ruiz Diaz, kinesiología; María Florencia Diez, patología mamaria; Licenciada Natalia Esquivel con nutrición.

El instituto dispone de dos salas de espera, cuatro consultorios, dos baños y un patio con amplio espacio para la comodidad de los pacientes. Para turnos y consultas, los interesados pueden comunicarse al 379-5579667 o directamente al lugar por San Martín 1746.