Personal Flow resucitó a la icónica “La Llama que Llama”

Personal estrenó este viernes 27 de febrero los primeros capítulos de “La Llama que Llama”, que ya se puede ver por Flow, su servicio de TV en vivo y streaming. Este símbolo de la publicidad argentina se relanzó en la plataforma como microcontenido. Fue lanzado el pasado miércoles en Jujuy, en el marco de un megaevento al que asistió El Litoral.

La miniserie de 8 episodios en formato de microcontenidos de entre 4 y 6 minutos, estrenó 4 capítulos este viernes 27, y seguirá haciéndolo según este cronograma: dos capítulos más el jueves 5 de marzo, y los dos finales el jueves 12.

La serie fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm y dirigida por Francisco Colombatti de la firma Landia. La icónica familia resucita con la misma esencia, las mismas voces, los mismos personajes que quedaron en la historia y, por primera vez, interactúan con celebridades que se irán develando con el correr de los capítulos. Además de un nuevo personaje que tiene todo que ver con Corrientes.

La Llama que Llama es el padre de familia que hace las llamadas y nunca paga la factura de teléfono; Llamona es la madre de la familia que se conoció con la Llama que Llama mientras hacía desnudos para documentales; Llamiro el hijo adolescente; Viejo, el padre de Llamona y Bebé que a su tierna edad, ya maneja una divertida conducta bandida.

En el año 1998, ‘La Llama que Llama’ surgió como una campaña cuyo objetivo era publicitar los planes de llamadas de larga distancia en el servicio de telefonía fija de Telecom. Rápidamente, esta familia de llamas que se divertía haciendo chistes por teléfono porque pagaban menos por las llamadas, se ganó el corazón de todo un país a fuerza de un humor irreverente, simple, pero a la vez ingenioso y que apelaba a referencias sociales y culturales.

A lo largo de los tres años que se extendió la campaña, se emitieron 26 comerciales de TV que lograron trascender la pantalla para instalarse en la memoria publicitaria argentina.

Desde la emisión de la última serie de comerciales hasta la actualidad, resistiendo los avances tecnológicos y los cambios en consumos culturales, ‘La Llama que Llama’ continuó presente en el imaginario cultural argentino gracias a las nutridas comunidades de fanáticos y las diferentes redes sociales que surgieron con el transcurso de los años y sitios alusivos que mantuvieron vivos los personajes.

Parte del Staff de Personal en el lanzamiento esta semana en Jujuy.

En 2026, luego de más de 25 años de historia, Personal revive este hito publicitario a través de Flow, su servicio de TV y streaming en forma de micro contenido para su catálogo de entretenimiento. En esta miniserie de 8 episodios, las Llamas regresan con sus referencias al pasado en una producción actual con las voces originales, junto con invitados famosos que participan de la historia.