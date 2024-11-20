Vuelve Gran Hermano: todo lo que se sabe de la nueva edición del reality

Después de dos ediciones muy exitosas, Gran Hermano vuelve a la pantalla de Telefe. Nuevos participantes, nuevas reglas y una convivencia que promete ser más que picante.

El programa volverá a ser conducido por Santiago Del Moro y contará con los panelistas de siempre. Sin embargo, la productora implementará algunos cambios que podrían cambiar el juego de forma definitiva.

Qué se sabe de la nueva edición de Gran Hermano

A tan solo meses de terminar la última edición, que tuvo como ganador a Bautista Mascia, el reality más famoso del mundo vuelve a Telefe.

El programa debía comenzar el próximo lunes 9 de diciembre, pero el canal de las pelotas decidió adelantar el estreno y finalmente será el 2 de diciembre.

"Va a haber jacuzzi, stream para los chicos dentro de la casa, obviamente no van a tener contacto con el público, va a haber una sala de stream para que ellos puedan streamear. Va a haber un fogón, va a haber nuevos cuartos, nuevos juegos, va a haber intercambios internacionales", comentó Santiago del Moro.

En cuanto a los analistas, en esta temporada Marina Calabró se suma al equipo de panelistas que integran Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato.

En tanto "La noche de los Ex", no contará con ningún ex participante 2024 fijo, pero si tendrán participaciones esporádicas. Por su parte, también serán panelistas Pilar Smith, Costa y Eliana Guercio.

Por último, para definir a los 22 participantes, la producción realizó el casting de forma presencial y digital. Esta vez todo fue más exhaustivo, ya que necesitaban perfiles que llamen la atención y sean todos diferentes entre si.

En esta oportunidad, armaron "confesionarios móviles", en diferentes puntos del país. Tan solo este año 150.000 personas se anotaron para participar en el programa y solo unos pocos serán los privilegiados de ingresar al juego e intentar conquistar al público.

