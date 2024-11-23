El blooper de Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino 2024: qué hizo

Por segundo año consecutivo, este viernes, los Martín Fierro Latino 2024 destacaron a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming en Latinoamérica. La ceremonia organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), que se llevó a cabo desde el JW Marriott de Brickell en Miami, fue conducida por el periodista Ronen Suarc.

Durante la noche se vivieron diferentes momentos divertidos y uno de los que más llamó la atención fue el blooper tuvo Carmen Barbieri. El momento se viralizó en redes sociales.

La actriz tenía que anunciar los nominados a Mejor Conductor y leyó directamente al ganador Diego Martínez, de América Paraguay.

FUENTE: minutouno.com