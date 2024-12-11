Roberto García Moritán habló de la foto junto a Pampita pagando en la farmacia

En los últimos días, Roberto García Moritán fue visto junto a Pampita y Anita, la hija que tienen en común, en un farmacia. Según la foto que se viralizó, la modelo era la que estaba pagando los medicamentos y los rumores de que el ex funcionario estaría pasando un mal momento económico estallaron.

A raíz, de esto, Moritán rompió el silencio y aclaró cómo fue la situación. “Me hace gracia, porque todo tiene como una especie de vínculo con algo de verdad pero termina transformándose en una enorme mentira", comentó.

Además, el ex ministro agregó que "todo es mentira” y explicó su versión: “La llevamos a Ana al pediatra. Hubo que comprarle unos remedios porque tenía laringitis. A Caro no le abría la aplicación de la prepaga para tener el descuento en la receta, entonces pagué con la tarjeta de crédito. Eso fue lo que pasó. Nada más".

