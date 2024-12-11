¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Tema aclarado

Roberto García Moritán habló de la foto junto a Pampita pagando en la farmacia

El ex funcionario rompió el sile dio y aclaró los rumores que surgieron tras ser visto con la modelo y su hija Anita.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de diciembre de 2024 a las 10:15

En los últimos días, Roberto García Moritán fue visto junto a Pampita y Anita, la hija que tienen en común, en un farmacia. Según la foto que se viralizó, la modelo era la que estaba pagando los medicamentos y los rumores de que el ex funcionario estaría pasando un mal momento económico estallaron.

A raíz, de esto, Moritán rompió el silencio y aclaró cómo fue la situación. “Me hace gracia, porque todo tiene como una especie de vínculo con algo de verdad pero termina transformándose en una enorme mentira", comentó.

Además, el ex ministro agregó que "todo es mentira” y explicó su versión: “La llevamos a Ana al pediatra. Hubo que comprarle unos remedios porque tenía laringitis. A Caro no le abría la aplicación de la prepaga para tener el descuento en la receta, entonces pagué con la tarjeta de crédito. Eso fue lo que pasó. Nada más".

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD