Gran Hermano 2025: Renato tuvo récord histórico en votos negativos

Pasó una nueva gala en Gran Hermano y dejó un nuevo eliminado. Después de una semana más que picante, la gente jugó su papel y decidió quién de todos los nominados debía abandonar la casa.

Tras una placa más que interesante, Renato se convirtió en el segundo eliminado del reality y esto causó un gran impacto en sus compañeros.

Si bien el peruano era el máximo candidato a abandonar el juego, por las actitudes que demostró en las últimas semanas, sorprendió a todos el porcentaje de votos negativos que tuvo.

El participante quedó en un mano a mano con Santiago, que recibió el apoyo del público para continuar en el juego. Al momento de salir, el influencer dedicó unas palabras para agradecer su paso por la casa.

"¡Gracias totales Gran Hermano, gracias Argentina!", señaló Renato antes de dejar la casa, siempre con su habitual efusividad.

La más afectada por esta salida fue Sofía, ya que fue la encargada de mandarlo a placa porque consideró que su continuidad no corría peligro.

Renato tuvo un récord histórico en votos negativos

La salida de Renato no solo causó impacto dentro de la casa sino que al conocerse el porcentaje, sorprendió al público que no se esperaba ese resultado.

El peruano obtuvo el 92,3% de los votos negativos, contra el 7,7% de Santiago. Esto es un récord histórico en la historia de Gran Hermano Argentina, ya que el jugador superó a la salida de Nadia Epstein, en la edición 2007, donde obtuvo el 91,5%.

