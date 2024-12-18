Wanda Nara volvió a filtrar conversaciones privadas con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen generando polémica en medio de su compleja separación. En paralelo a eso, la mediática se encuentra en pleno romance con L-Gante. No obstante, mientras el jugador se recupera de una operación de rodilla en Argentina, alejado de sus hijas, Francesca e Isabella, decidió pedir la tenencia, lo que desató la furia de Wanda, quien no dudó en exponer que -en realidad- el futbolista no tiene vínculo con las nenas.

Antes de regresar al país, la conductora de Bake Off Famosos filtró varios mensajes de su madre, Nora Colosimo, dirigidos al jugador, en los cuales le ofreció llevarle a las nenas para que las viera, pero nunca recibió respuesta. El primer mensaje fue enviado el 1° de diciembre a las 17 horas: “Mauro buenas tardes, me enteré de que mañana te operás, las nenas también saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora porque te vamos a acompañar”.

Al otro día, por la mañana, su exsuegra volvió a comunicarse con Icardi: “Buen día Mau, todo lo mejor de corazón para esta operación en tu rodilla. Te quiero mucho y más que nadie en este planeta, lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija el día en que, hace ya años, contactaste a la China. Esa mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia. Wan no pudo, intentó, pero no logró olvidar tu traición”, expresó, recordándole el pasado.

Al correr de una semana después, sin obtener respuesta alguna, Colosimo intentó de nuevo contactarse con el futbolista. A las 2 de la mañana, le ofreció ser el nexo entre Wanda y él: “Hola Mau, ¿cómo andas? ¿Estás mejor? ¿Te duele? Quiero ofrecerme para que veas a las nenas, ellas te aman y te extrañan. Te las acerco donde me digas, entiendo que aún estás en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven. ¡Te mando un abrazo, te quiero!”.

Durante la ausencia de Nara, las menores estuvieron bajo el cuidado de su abuela. Al regresar a Argentina el martes 17 de diciembre, diez días después del último contacto, la madre de Wanda intentó nuevamente comunicarse con Mauro Icardi. En su mensaje, Colosimo le escribió: “Buen día, Mau, llego Wanda quiere llevarte las nenas. Afloja un cambio, es la mamá de tus hijos. Y seremos familia toda la vida. Está enferma Wan, creo que ya te estás yendo de mambo vos, no te olvides de la leucemia y que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu. Quiere que veas las nenas, no pongas trabas, ellas no quisieron el fin de semana ir porque contrataste a la niñera que ellas mismas te dijeron a vos y a Wanda de los malos tratos como La llamas de nuevo”, tapando con emojis el nombre de la niñera mencionada.

FUENTE: minutouno.com