La semana pasada, se desató un inesperado escándalo internacional que tuvo como protagonistas a una actriz argentina, a un cantante norteamericano y a un productor español. El jueves trascendió la versión de que Eva De Dominici, quien está en pareja desde hace seis años con Eduardo Cruz, padre de su hijo Cairo, habría pasado la noche con Lenny Kravitz, quien esta semana dio dos shows en Buenos Aires. Sin embargo, desde el lado de la ex Chiquititas salieron a desmentir la información y explicaron los motivos por los cuales ella visitó el hotel en el que se hospedó el intérprete de “American Woman”.

En ese contexto, Juan Etchegoyen contó que Eduardo Cruz se enojó muchísimo cuando se enteró de la noticia y adelantó que en el entorno de los artistas hay versiones de separación después de lo ocurrido.

“El fin de semana Eduardo compartió una frase que fue tapa de portales y hoy la situación entre la pareja es compleja y complicada. Eduardo se enojó con Eva por haberle ocultado cosas”, contó el periodista en su programa.

Cuál fue la reacción de la pareja de Eva De Dominici a los rumores de romance con Lenny Kravitz

Y luego agregó que “A mí me cuentan que después de conocerse la información, Eduardo le preguntó a personas que estaban en la fiesta lo que había pasado y le confirman lo que conté yo, lo que provocó una furia total y un planteo a su esposa”.

“Me mata porque Eduardo a esta persona le insistía que esa conversación quede en privado y era obvio que yo me iba a enterar de todo lo que sintió porque aparte lo loco es que Eduardo le contó cómo estaba a esta persona con lo sucedido. El enojo de Eduardo con Eva fue porque le ocultó cosas, por ejemplo de visita al hotel de Lenny. Y no, lo único que falta es que te confiese el engaño Eduardo”, dijo al respecto el presentador.

Etchegoyen concluyó la información con una fuerte revelación: “A mí me dicen que la separación no está decidida pero están al borde de la ruptura. Está todo mal porque las personas que estaban en el lugar le confirmaron a Eduardo todo lo que yo conté acá”.

