La dura crítica de Laura Ubfal a Gran Hermano: qué dijo

El reality más famoso del país, Gran Hermano, regresó a la pantalla de Telefe con Santiago del Moro como conductor y un panel compuesto por figuras destacadas que analizarán las estrategias de los 24 participantes. Aunque el ciclo lleva pocos días al aire, las críticas no se hicieron esperar, y una de las voces más contundentes fue la de Laura Ubfal, panelista de Intrusos.

En diálogo con Marina Calabró, Ubfal lanzó un duro cuestionamiento hacia la producción del programa, señalando lo que considera una falta de equidad en la dinámica del juego y en la selección de participantes. La conversación surgió a raíz de una jugada del líder de la semana, quien eligió a varias mujeres para que no puedan ingresar al confesionario a nominar, una decisión estratégica que generó debate.

“En cuanto a la jugada, es por lo menos arriesgada para él. Puede ganarse un odio total, pero también le abre la posibilidad de formar una alianza masculina fuerte”, analizó Ubfal. Sin embargo, su crítica más severa estuvo dirigida a la producción del programa. “Otra vez, en Gran Hermano se reflejan las desventajas para las mujeres. Es increíble cómo este reality termina siendo un espejo de la sociedad”, afirmó.

La periodista también comentó que el casting podría haber sido más inclusivo en términos de diversidad y equidad, destacando que los desequilibrios de poder dentro de la casa no son un reflejo casual, sino una consecuencia de las decisiones detrás de cámaras.

