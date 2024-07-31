El filoso palito de Martín Cirio a Furia de Gran Hermano tras ponerle fin a su vínculo

Martín Cirio, quien recientemente quedó en el ojo de la tormenta por sus cuestionables comentarios gordofóbicos en redes sociales, habló sobre el paso de Furia por la casa de Gran Hermano y cuestionó su abrupta decisión de romper el lazo laboral con Telefe tas quedar eliminada del reality.

Fue en el ciclo de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live) cuya conducción está a cargo de Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa que Cirio manifestó: “Para mí la está pifiando con esto de romper el contrato con Telefe. Siento que para hacer algo así tenés que tener una re oferta. Está dando algunos pasos que yo no comparto mucho. Pero bueno, ella está en la suya y tiene un fandom re fuerte”.

“Pero le falta alguien que la ayude, la aconseje y a quien ella pueda escuchar. Ella está muy subida en una, que la gente la re quiere y tiene un fandom re fuerte, y así uno siente que puede hacer lo que quiera pero eso casi siempre te lleva a darte la cabeza contra la pared. Lo se porque a mi me paso y como me veo reflejado en eso”, planteó Martín a continuación.

En cuanto a la ausencia de Juliana Scaglione a su canal de Youtube, Cirio remarcó que él solía invitar a todos los ex participantes del reality que conduce Santiago del Moro en Telefe. “Yo la re banqué pero cuando le hablaban de mí hacía caritas como si yo hubiera hecho algo malo y la primera en mandarme mensaje fue Cata (Gorostidi), que me dijo: ‘viste, yo te dije’, recordó.

Fuente: Pronto