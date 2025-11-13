Diego Leuco se refirió a las críticas que recibió tras la entrevista fallida a La China

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que tuviera algunas exigencias para dar una entrevista en el programa de Luzu TV, Antes que Nadie, integrado por Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y El Trinche.

Este miércoles, Diego comenzó el streaming hablando de todo lo que se desató tras la nota fallida con la actriz. Allí, explicó cómo se llevó adelante la charla con la novia de Mauro Icardi, la decisión de no realizar el mano a mano y lamentó las críticas que recibió por parte de los usuarios.

“Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio", comenzó con su aclaración.

“La primera opción había sido la posibilidad que estuviera en Nadie Dice Nada, ahí había una imposibilidad de grilla, en Patria y Familia había también una cuestión de horario, entonces cuando hablamos nosotros”, explicó sobre como llegó a ellos la nota.

“Nunca hubo una condición de temas, eso sí lo quiero aclarar porque también es importante que después nosotros empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico, en algún momentito de la entrevista, no podía”, aclaró.

Y agregó: “Y esto también lo quiero aclarar, no es que nosotros dijimos, ‘Nos indigna lo que nos están pidiendo’. No, simplemente estaban solicitando algo que están en su derecho a solicitar, no se podía. Entonces en un momento era ‘Si no se puede, no lo hacemos’. No pasa nada, ustedes necesitan algo que es inviable, imposible. No es que nos ofende, no es que nos preocupa, no es que nos duele, nosotros no pedimos la nota”.

Acto seguido, reveló que la actriz y su entorno se comunicaron para aclarar lo ocurrido: “La manager de la China Suárez, Caro Nolte, me explica ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’. Bárbaro, le digo, no hay problema, está todo bien, fue un malentendido. Y me llama la China, diciéndome ‘Mirá que yo no pedí nada, a mí me hubiese encantado, la nota’, no sé qué, el mano a mano. Dije, ‘Buenísimo, habrá otra oportunidad, habrá otro momento, gracias por llamar, gracias por aclarar’. Y eso fue todo lo que pasó. Evidentemente, acá hay un nivel de emocionalidad con todo lo que pasa alrededor de este tema que hace que todo explote profundamente”.

