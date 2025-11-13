Unne: el Cencil recibirá el Premio a la Excelencia Médica Iocim

El Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica (Cencil) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) recibirá el Premio a la Excelencia Médica Iocim, una distinción internacional otorgada por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (Iocim).

La entrega del reconocimiento se realizará en el marco del LIV Congreso Internacional en Salud “En busca de una mejor vida”, que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2025 en la ciudad de Cusco, Perú.

El galardón destaca la trayectoria académica, científica y formativa del Cencil, así como su influencia en la enseñanza de la cirugía laparoscópica en la región y en toda Latinoamérica.

Desde la Facultad de Medicina señalaron que el premio reafirma el compromiso institucional con la educación médica de calidad, la innovación en los métodos de enseñanza y el liderazgo regional en la capacitación profesional.

El director del centro, Ricardo Torres, expresó su satisfacción por el reconocimiento internacional: “Ha sido una sorpresa que una institución como el Iocim, que reúne a 32 países de Latinoamérica, nos haya distinguido como la mejor institución en educación en salud de los años 2024 y 2025”.

El especialista recordó además que, desde su creación hace 27 años, el centro incorporó herramientas innovadoras como la simulación quirúrgica, que permite a los estudiantes adquirir experiencia sin riesgo para los pacientes. “Este método cambió la forma de enseñar cirugía y contribuye a una formación más segura y ética”, comentó.

¿Qué es una cirugía laparoscópica?

La cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, que utiliza pequeñas incisiones para insertar instrumentos especializados y una cámara, llamada laparoscopio. Este método permite a los cirujanos ver el interior del abdomen o la pelvis en un monitor y, en consecuencia, realizar procedimientos con un menor trauma, lo que resulta en menos dolor, hospitalizaciones más cortas y una recuperación más rápida en comparación con la cirugía abierta tradicional.