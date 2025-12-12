Adopción en Corrientes: buscan familia para un adolescente de 13 años

El Poder Judicial de Corrientes difundió una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a un adolescente de 13 años. El chico nació en enero de 2012 y actualmente asiste a una Escuela Especial con plurigrado.

Se trata de un llamado del Juzgado de Gobernador Virasoro y del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes) busca una familia para un adolescente de 13 años, una convocatoria de adopción en Corrientes destinada a personas dispuestas a acompañarlo en una etapa clave de su vida.

Al adolescente le gusta jugar al fútbol, mirar películas y participar de actividades artísticas. Desde 2021 vive en un hogar de cuidados junto a sus dos hermanos, quienes también están en situación de adoptabilidad.

De acuerdo con la convocatoria, el adolescente tiene diagnóstico de retraso cognitivo moderado y recibe tratamiento de salud mental. Por eso se busca una familia que pueda ofrecerle afecto, acompañamiento y una presencia cotidiana que favorezca su desarrollo.

Desde el Poder Judicial remarcan que la adopción de adolescentes requiere adultos comprometidos, dispuestos a construir vínculos y sostener procesos que garanticen el derecho a vivir en familia.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar el formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo por correo electrónico al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Virasoro: [email protected].

Las consultas se atienden de lunes a viernes, de 7 a 13, al (03756) 484800/01. La sede está ubicada en Avenida Lavalle 2351.

También se puede contactar al RUACtes en [email protected], de lunes a viernes de 7 a 13, al (03794) 410429, o en Carlos Pellegrini 917, Entrepiso, Corrientes capital.