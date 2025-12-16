El feroz descargo de Rocío Marengo tras ser tildada de "mala madre"

Rocío Marengo atraviesa un capítulo de gran intensidad emocional y personal al convertirse en madre, un sueño gestado tras años de búsqueda y tratamientos. El nacimiento de su hijo, Isidro, ocurrido el 3 de diciembre de forma anticipada, se dio en un contexto delicado, ya que el tramo final del embarazo presentó complicaciones que derivaron en una intervención médica de urgencia. Desde entonces, el bebé ha permanecido internado en neonatología, recibiendo cuidados especiales, y la mediática se ha dedicado por completo a acompañar su evolución.

A través de sus plataformas digitales, Rocío ha compartido estas primeras semanas de maternidad, transmitiendo mensajes de amor, esperanza y la fortaleza que requiere una internación prolongada. La actriz se ha mostrado día y noche junto a su hijo, lidiando con la ansiedad y el desgaste emocional. Sin embargo, durante el último fin de semana, los médicos le aconsejaron tomarse un breve respiro para despejarse. Por primera vez desde el nacimiento de Isidro, aceptó salir a cenar con su familia, una decisión que compartió con honestidad en sus redes.

El descargo de Rocío Marengo

Lejos de recibir comprensión por su breve salida, la publicación desató una ola de comentarios negativos, incluyendo mensajes agresivos que cuestionaron su rol como madre. Ante esta situación, Rocío Marengo decidió realizar un fuerte y sincero descargo público.

Con visible indignación, la actriz apuntó a la superficialidad del escrutinio digital: “La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”.

Visiblemente afectada, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Rocío luego reveló detalles crudos del difícil proceso que atravesó: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración contundente, ratificando su amor y su confianza en sí misma como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

La salud de Isidro Fort actualmenteEn medio de este torbellino emocional, Rocío Marengo también compartió noticias de gran alivio sobre la recuperación de su hijo Isidro. El bebé, que nació semanas antes de lo previsto, mostró una evolución destacada en su estado de salud.

La conductora, desde el Sanatorio Otamendi, celebró el hecho de que el bebé fue trasladado de Neo 1 a Neo 3, un importante indicador médico que confirma un avance significativo hacia su recuperación. Rocío expresó su alegría en redes sociales junto a una imagen con amigas que la acompañan: “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”.

Isidro Fort Marengo nació el 3 de diciembre a las 10.54 de la mañana, pesando 2,480 kilos, en la semana 34 de gestación (un embarazo a término suele ser alrededor de la semana 37). Debido a su nacimiento prematuro, fue derivado de inmediato al área de neonatología. El reciente cambio de sector dentro de la unidad representa un paso firme en su proceso y fortalece la esperanza de la pronta alta médica. Para Rocío, este avance es un respiro emocional y la posibilidad de mirar el futuro con mayor tranquilidad.

