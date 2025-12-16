Bandana anunció su regreso con un show en el Gran Rex: cómo y cuándo comprar las entradas

Después de tantas polémicas, cruces, bajas, idas y vueltas, Bandana está de regreso y volverán a subirse a escenario del Teatro Gran Rex con el show que vienen esperando hace años todos sus fanáticos.

El grupo, formado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el reencuentro será en marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

“La espera terminó. Después de 25 años, Bandana vuelve a reunirse para una noche que promete emoción, recuerdos y canciones que siguen marcando la historia", escribieron en redes para anunciar una presentación única después de tanto tiempo.

La cita será el próximo 6 de marzo. La preventa exclusiva para clientes Galicia que ya comenzó, mientras que la venta general se habilitará el martes 16 de diciembre, también desde las 13 en TuEntrada.com.

Precios de las entradas para Bandana en el Gran Rex

Platea 1: $103.500

Platea 2: $92.000

Platea 3: $92.000

Platea 4: $86.250

Platea 5: $80.500

Super Pullman 1: $97.750

Super Pullman 2: $74.750

Pullman 1: $63.250

Pullman 2: $57.500

Pullman 3: $51.750

Pullman 4: $46.000

Pullman 5: $40.250

Valeria Gastaldi habló sobre sus diferencias con Lissa Vera y la crisis de Lourdes en pleno regreso de Bandana

La reciente presentación de Bandana en un boliche de la Costanera —un show corto de apenas siete canciones que ya estaba anunciado— volvió a poner al grupo en el centro de la escena y alimentó las expectativas por su regreso oficial. En ese marco, Valeria Gastaldi decidió profundizar sobre la interna que atravesaron y habló abiertamente de sus diferencias con Lissa Vera, especialmente en torno a cómo cada una manejó la crisis de Lourdez.

“La idea era lanzar los shows esa semana que yo estuve en argentina, pero bueno... Lissa estaba sobrepasada, esos días tuvo un par de temas personales y explotó”, señaló Gastaldi, explicando por qué los anuncios vinculados a los shows de marzo en el Gran Rex se demoraron más de lo previsto.

La cantante retomó además lo que ya había expresado antes del recital de noviembre, apuntando nuevamente a las dificultades que enfrentaron: “Ella no pudo estar en varias cosas varios compromisos pautados, entonces decidimos postergar un poquito la salida. (...) La idea era que cuando vaya las entradas ya estén vendidas”.

A pesar de los cruces, dejó en claro que el vínculo entre ellas se mantiene firme: “Tenemos una hermandad muy sólida, y aunque hayan discusiones dentro de la banda, obvio que a esta edad uno no siempre está de acuerdo con todo. (...) Cuando Lissa dijo chicas yo no puedo, me bajo, nosotros dijimos continuamos igual, vamos las tres“.

Con el correr de los días, según relató, la situación se fue acomodando: “Cuando pudo apartarse de todo el caos interno que estaba transitando, Lissa se dio cuenta que no se lo quería perder”.

