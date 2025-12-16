Javier Milei recibe al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a José Antonio Kast, ganador del balotaje presidencial en Chile. La reunión marcará el primer encuentro formal entre ambos líderes luego de las elecciones chilenas y confirmará el acercamiento político que ambos dejaron ver durante la campaña.

Kast, dirigente del Partido Republicano, se impuso en la segunda vuelta con el 58,17% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%, según los resultados oficiales. Con este triunfo, se cerró el ciclo de gobierno de Gabriel Boric en el país trasandino.

El encuentro con Milei será la primera actividad internacional del presidente electo chileno, que viajará a Buenos Aires apenas días después de la votación. La cita se concretará en la sede del Gobierno nacional y forma parte de la intención de ambos mandatarios de fortalecer el vínculo bilateral.

Durante la campaña, Kast expuso públicamente su afinidad con el presidente argentino, con quien comparte una agenda centrada en la reducción del rol del Estado, la defensa de la propiedad privada y un enfoque duro en materia de seguridad.

¿Cuándo asume?

El nuevo mandatario chileno asumirá formalmente el próximo 11 de marzo. Su plataforma electoral estuvo enfocada en el combate a la inseguridad y el narcotráfico, el control de la inmigración ilegal y un programa económico de reformas estructurales.

Milei fue el primer presidente de América Latina en felicitar a Kast tras conocerse los resultados. A través de la red social X celebró lo que consideró “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.