Verano en Corrientes: presentan la temporada 2026 en Paso de la Patria

La Temporada de Verano 2026 de Paso de la Patria será presentada oficialmente este miércoles 17 de diciembre. El acto se llevará adelante desde las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno de la ciudad.

El lanzamiento se concretará a través de una conferencia de prensa en la que se informarán las principales actividades previstas para la próxima agenda turística, con eje en la Villa Turística de Paso de la Patria.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Paso de la Patria, el Instituto de Cultura y Turismo local y el Gobierno de la Provincia, en el marco de la planificación de acciones vinculadas al turismo en Paso de la Patria y la región.

El lanzamiento marca el inicio formal de la difusión de la temporada de verano, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para la provincia.