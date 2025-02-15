La feroz indirecta de Mauro Icardi contra Wanda Nara en el día de San Valentín

La guerra mediática no para. Mientras Wanda Nara y L-Gante estrenaron su nuevo tema “Amor Verdadero Remix”, el futbolista, Mauro Icardi decidió enviar una indirecta a su ex pareja en el día de los enamorados.

Los conflictos de la ex pareja siguen y esta vez tuvo lugar en un famoso restaurante, llamado Gardiner cuando Icardi estaba pasando una velada romántica con su actual pareja, Eugenia Suárez. Meses atrás en este mismo bar, la china Suárez y Wanda Nara, ya habían protagonizado un tenso cruce.



“El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos”, rezaba la frase sobre un mantel de plástico, que son comunes en ese restaurante. Pero que, en esta ocasión, adquiere algo significativo. De manera intencional, Icardi subió la foto con la frase y agregó un texto editando desde su Instagram: "Salud, Feliz San Valentín”.



Sin embargo esta vez, el wandagate quedó paralizado. Decidió no responderle su picante posteo. Del otro lado del barco, Wanda y L-Gante, luego de su reconciliación a fines de enero, están cada vez más inseparables.

Ella, compartió ante sus 17 millones de seguidores el regalo que le dedicó L-Gante, quien optó por decorar toda la habitación de la modelo con globos, fotos, dulces y peluches del personaje de Hello Kitty.



“¿Y esta sorpresa? Me muero de amor”, escribió la conductora, junto a emojis de lágrimas, al mostrar en las redes sociales una imagen del momento en que ingresó al lugar.



En medio del conflicto mediático, denuncias por violencia y una causa judicial tanto por el divorcio como así también para la tenencia de sus hijas de por medio, se encuentra en proceso, apagando por completo el amor que había hace un tiempo atrás entre los dos.

