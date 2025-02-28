Nicki Nicole compartió la insólita propuesta que recibió de un fanático

Nicki Nicole recibió una insólita propuesta de parte de un fanático y reaccionó de forma determinante. La argentina Nicole Denise Cucco afirmó haber recibido un insólito mensaje con una propuesta.

Esta última fue ideada por un fanático suyo quien decidió homenajearla con un romántico e insólito ofrecimiento. El joven se llama Juan Manuel Quiroga y sin pensarlo dos veces decidió invitar a salir a la cantante, pero de una particular forma.

Cuál fue la propuesta insólita que recibió Nicki Nicole por parte de un fan

Nicki Nicole compartió en sus historias de Instagram uno de los mails que recibió en donde un joven la invitaba a salir. Sin embargo, la invitación brilló por su modestia y le sacó una sonrisa a la trapera. El mail llevaba el asunto de "Solicitud" y su contenido era una decorosa propuesta.

“Hola. Quería saber la posibilidad de invitar a Nicki Nicole a comer unos fideos o su almuerzo de preferencia. Sé que es casi imposible, pero soñar es gratis. De antemano muchas gracias", escribió el joven fanático de la cantante de "Ojos verdes".

Nicki Nicole no dudo en responder mediante sus historias de Instagram a su admirador y publicó la insólita propuesta que recibió. Con una invitación a comer fideos, Juan Manuel logró hacer sonreír a la artista argentina e incluso “Naiki” lo posteo en su cuenta personal ante sus 22,3 millones de seguidores.

Con esta inocente y enternecedora propuesta, el devoto a la joven cantante de 24 años logró llegar a la estrella musical. No sin antes ser expuesto su pedido ante el público. La referente del género urbano decidió no dejar esta invitación para sus adentros y la mostró en la red social, logrando divertir a demás fans con su actitud.

La captura de pantalla del email recorrió la red y llegó a viralizarse de forma masiva. Este tierno episodio con sus fans se da después de que Nicki Nicole debutara en los escenarios del Cosquín Rock 2025 con una presentación impecable. En esta rindió homenaje a Charly García y dejó un claro mensaje en apoyo a Milo J, “con la música no”.

Nicki Nicole recibió una la insólita propuesta vía mail. “Comer fideos”, fue una de las primeras opciones que lanzó Juan Manuel Quiroga para lograr dar con la cantante. Al igual que la película de Meg Ryan y Tom Hanks “Tienes un email”, esta propuesta habría sido el puntapié del joven para invitar a salir a la artista.

