Zaira Nara estalló porque trataron a su familia de “vividora”

Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron punto final a su matrimonio, las escandalosas internas personales y legales no dejaron de ser noticia.

Siempre al lado de su hermana, Zaira no controló su enojo cuando leyó un fuerte comentario en X sobre su familia y sobre su ex Diego Forlán.

“De la que se salvó Forlán con esa familia de vividores de los Nara”, escribió un usuario en su red social. Y una mujer, llamada María, le respondió poniendo en escena al exfutbolista uruguayo Diego Forlán, con quien Zaira se iba a casar en 2011.

“Forlán, el único que vio las cosas como son y huyó”, expresó la señora, dándole un palo por elevación a la modelo y conductora.

Al ver la picante interacción, Zaira no se quedó callada y le respondió con todo: “Señora Maria por qué habla sin saber? La que terminó es relación fui yo”.

Y si a los hechos nos remitimos, quién anunció explosivamente que no iba a pasar por el altar con Diego Forlán porque a último momento había sufrido un desengaño fue Zaira Nara.

“Ahora lo que les puedo decir es menos mal que no me casé”, tuitteó la modelo, el 12 de junio de 2011, revolucionando la farándula con su inesperada, pero indeclinable determinación.

Ciudad Magazine