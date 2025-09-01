¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 1 de septiembre

Por El Litoral

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 07:03

Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta con más del 50% de los votos

Ganó Gustavo, proyecta su figura y Juan PabloValdés será el próximo gobernador

Agustín Faraldo es el nuevo intendente de Libres y el PJ no retuvo la intendencia

Voto joven: cerca de 40.000 correntinos votaron por primera vez en Corrientes

La Junta asegura que votó más del 72% del padrón y esperan información de las escuelas

El peronismo ganó en Empedrado y Chara Echeverría fue electo intendente

Atraparon a un hombre que buscado por varios delitos y es considerado peligroso

Rufino de 103 y Anselma de 90: los votantes más longevos en las elecciones en Corrientes








 

Últimas noticias

