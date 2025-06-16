La demanda de Cami Mayán a Alexis Mac Allister tuvo un revés judicial, y perjudicó a la influencer. Tras su polémica separación, la joven pidió una "compensación económica" por los años de convivencia en el exterior con el futbolista. Según se había dado a conocer, la familia de él le habría dado ciertos beneficios, pero el abogado de ella lo desmintió. Es por eso que se comenzó una causa que cambió en las últimas horas.

El duro revés judicial para Cami Mayán en la denuncia contra Alexis Mac Allister

Camila Mayán decidió tomar la decisión de demandar a Alexis Mac Allister para pedir una "compensación económica". La influencer y el futbolista estuvieron cinco años en una relación romántica, hasta el 2022, cuando se separaron inesperadamente. Según la joven, ella tuvo que volverse a la Argentina, tras haber vivido en el Reino Unido con él, y hubieron muchas de sus cosas que quedaron en el país europeo. Ahora, Mac Allister está esperando a su primer hijo con Ailén Cova, y Mayán lo demandó en reclamo por bienes y una gran cantidad de dinero.

En las últimas noticias que habían salido, Cami Mayán había salido beneficiada por la Justicia. Según informó Marina Calabró en Lape Club Social (América TV), la primera resolución judicial resultó favorable para la influencer, quien había solicitado que la causa se llevara adelante en Argentina. Sin embargo, durante las últimas horas, Gonzalo Sorbo brindó todos los detalles en Infama (América TV), y explicó que la entidad, en realidad, había favorecido al futbolista. Por eso, el caso se trasladará al Reino Unido.

“La Justicia falló a favor de él y llevan todo el tema de Cami Mayán a Inglaterra. Si bien hay una ventana hasta el 30 de junio para que pueda apelar, me dicen que no”, explicó el periodista al aire, según le contaron fuentes cercanas al núcleo de la familia Mayán. Esta decisión complicaría a la demandante, ya que en la normativa europea no se contempla la figura de la compensación económica. Debido a esto, aseguran que la influencer deberá recurrir a otras vías legales para intentar validar su reclamo.

La guerra legal entre Cami Mayán y Alexis Mac Allister vivió un revés judicial, y parecería que está lejos de terminar. Por su parte, el futbolista está viviendo tiernos momentos con su nueva pareja, Ailén Cova, con quien espera su primer hijo, mientras continúa jugando para Liverpool FC. Por el otro lado, la influencer sigue creciendo con Patria y Familia, y se volvió una de las mujeres en redes sociales más observadas por su estilo único y sus diversas actividades.

FUENTE: caras.perfil.com