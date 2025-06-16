Luciana Salazar se enfureció con Redrado y mostró el contrato de subrogación para tener a Matilda

Luciana Salazar mostró el contrato de subrogación que firmó con Martín Redrado para tener a Matilda. Fue en el marco del Día del Padre, después de que el economista negara su paternidad.

Este domingo, el economista celebró su día con dos fotos de sus herederos. “Orgulloso de ser padre de mis dos hijos, Martina y Tomas. Verlos crecer y acompañarlos en ese trayecto, es un regalo de la vida. Feliz día del Padre para todos”, escribió.

Inmediatamente, hubo usuarios que salieron al cruce y lo cuestionaron por no nombrar a Matilda. Harto, respondió: “No es mi hija. Deberías ver el contrato de subrogación con la voluntad de una persona”.

Esa frase le dio el pie a Salazar para exponer todas las pruebas a su favor. “Bueno, vos lo estás pidiendo. Vamos a refrescarle las pruebas que están en el juzgado penal”, escribió indignada.

Acto seguido, mostró un documento en inglés y luego su traducción. Allí se lee: “Visita con Luciana y Hernán Martín. Hospital Bautista. La pareja quiere proceder con la gestación subrogada basándose en su diagnóstico previo de trombofilia severa dado en Argentina, así como en embarazos químicos previos repetitivos SAB”.

“Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero parece que ni los documentos médicos alcanzan para refrescar ciertas memorias selectivas. No te preocupes, Martín, si tanto te cuesta recordar nuestras visitas conjuntas al centro de fertilidad, siempre puedo ayudarte con archivos", le advirtió dando cuenta de que tiene más material.

A modo de cierre, expresó: “Gracias por tu ‘voluntad’, aunque haya durado lo mismo que tus declaraciones coherentes”.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre la expareja lleva años debido a que ella considera como un abandono de su parte en lo que era un proyecto conjunto: formar una familia con Matilda.

Se conoció la terrible reacción de Matilda, la hija de Luciana Salazar, al ver una foto de Martín Redrado

Luciana Salazar no baja los brazos y piensa ir hasta las últimas consecuencias contra Martín Redrado, a quien acusa de no hacerse cargo de la cuota alimentaria de su hija Matilda. Si bien no es el papá biológico, ella insiste en que firmó un acuerdo donde vela por su bienestar y educación hasta la mayoría de edad.

A mediados de mayo, la modelo se mostró devastada por una reacción que tuvo la nena al ver una foto del economista, con quien no tiene vínculo desde hace bastante. “Cuando lo ve está como enojada con la situación. Ve una foto y dice ‘no, sacalo, sacalo’. Ella vio muy triste a su mamá, los chicos absorben, ella se acuerda de todo, de la oficina, de la casa, de todo lo lindo que vivió con él. Ella sabe que él iba a ser su papá”, detalló al aire de Puro Show (eltrece).

Por último, la mediática aclaró que peleará por los derechos de Matilda: “Él en su momento a mí me dio una compensación económica por los años que fuimos pareja, eso está cumplido. Él conmigo cumplió todo, con Matilda no. Yo no estoy acá apuntando a nada, yo solo quiero que se cumpla con lo que se firmó”.

