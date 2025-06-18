Camila Mayan apuntó contra Alexis Mac Allister: "Estoy peleando por lo que es mío"

El conflicto legal entre Camila Mayán y Alexis Mac Allister sumó un nuevo capítulo tras un fallo judicial que favorece al futbolista. La ex del jugador de la Selección Argentina, había iniciado una demanda para obtener una compensación económica luego de su conflictiva separación, pero la Justicia determinó que no le corresponde.

Luego de cinco años de relación, en 2022, la influencer y el deportista pusieron fin a su vínculo. La separación no fue en los mejores términos, ya que él oficializó rápidamente su relación con Ailén Cova, amiga de la infancia de Camila, con quien hoy en día esperan su primera hija.

A poco de la ruptura, Camila decidió recurrir a la Justicia para reclamar una compensación económica por el tiempo que compartieron como pareja.

En las últimas horas trascendió que el fallo judicial fue favorable a Mac Allister. "La Justicia dispone que no le corresponde una compensación económica", informó el periodista Luis Bremer en A la tarde.

El panelista explicó que el juez argumentó falta de competencia para resolver el caso, ya que la convivencia entre ambos se dio en Inglaterra. Ante esta resolución, Camila no descarta continuar con el litigio y evalúa otras vías legales. "Está todo bien. Estamos viendo qué hacemos ahora. No hay que ir a la Corte, hay otras instancias", aclaró.

Lejos de dar un paso atrás, la influencer reafirmó su postura. "Estoy peleando por lo que es mío. Tuve mucho tiempo de relación y nunca pedí nada ni traté de asegurarme nada cuando podría haberlo hecho", sostuvo con firmeza.

Finalmente, al ser consultada sobre si sospecha que este decisión judicial podría estar motivado por maniobras de la parte contraria, lanzó una frase contundente que no pasó desapercibida: "Yo no conozco a nadie, capaz de la otra parte...", concluyó.

