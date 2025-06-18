El Pollo Álvarez sufrió una caída en un escenario de Miami

Desde Miami, donde se encuentra trabajando en la cobertura del Mundial de Clubes, Joaquín “El Pollo” Álvarez relató el insólito accidente que vivió al caer de un escenario.
“Soy amigo de los chicos de La T y la M, y me pidieron si los podía ir a presentar. Los fui a presentar en un boliche que hay acá y me pegué un palo terrible. Me fui para abajo, me quedé sin escenario”, comenzó contando el conductor en diálogo con Intrusos.
A pesar del golpe, aseguró que no fue grave: “No pasó nada, acá estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata. Al otro día, cuando vi un par de moretones, dije ‘podría haber sido peor’, sobre todo con todos los accidentes que hay últimamente con escenarios y caídas.”
Luego explicó cómo ocurrió todo: “Es un escenario muy chiquito. No había luz y me fui para abajo. De la vergüenza, porque imaginate el calor que me dio, no sabés cómo me levanté rápido, así que no fue tan grave. Yo no tenía luz, entonces cuando me corrí para que entren los chicos... bueno, alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Pasó, fue un momento pésimo.” Mientras hablaba, mostró ante cámara los moretones que le quedaron como consecuencia.
Para cerrar, lo hizo con una confesión: “Para el que no sabe, yo soy muy cumbiero. Por lo tanto, tengo un montón de amigos que tienen banda de cumbia o de cuarteto y casi siempre presento bandas.”
FUENTE: minutouno.com