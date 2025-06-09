Lali Espósito se desmarca de la China Suárez: el gesto que sorprendió a todos

Lali Espósito quedó inesperadamente involucrada en la pelea mediática entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez, luego de un gesto en redes sociales que no pasó desapercibido. La artista pop, una de las figuras más populares del país, dio un like a una publicación de Wanda justo en medio del nuevo conflicto entre la conductora y la actriz, lo que fue leído por muchos como una clara toma de posición.

El gesto fue expuesto por la cuenta de Instagram @lomaspopucom, que subió la captura del posteo de la rubia con la interacción de Lali. Se trataba de una serie de imágenes de la empresaria en su casa de campo en Italia, que recibió el “me gusta” de la intérprete de "Disciplina".

“Lali ya eligió team”, escribió la cuenta, avivando aún más la polémica. Pero eso no fue todo. En una reciente entrevista con Infobae, Lali habló abiertamente sobre su relación actual con La China Suárez.

Aunque reconoció que se conocen desde muy chicas, aclaró que ya no tienen un vínculo cercano: “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos desde niñas. Pero desde hace diez años no tengo un trato cotidiano con ella”, afirmó sin rodeos.

Además, agregó que se entera de la vida de Suárez “por los medios o por gente en común”, y cuando le preguntaron si cuidaría a los hijos de Eugenia si se lo pidiera, respondió con honestidad: “No soy tanto de babysitter. Tengo dos sobrinos y con eso ya estoy bien. Pero si alguna vez me lo pide, lo haría”.

Las declaraciones de Lali fueron interpretadas por los usuarios como un “desmarque” definitivo de su antigua amiga, justo cuando Suárez volvió al centro de la escena mediática por su enfrentamiento con Nara. Cabe recordar que las tres son figuras de peso en el mundo del espectáculo y todo lo que hacen o dicen suele tener repercusión inmediata.

Lali y La China compartieron proyectos televisivos como Casi Ángeles y Solamente Vos, y durante años mantuvieron una buena relación fuera de cámaras. Sin embargo, con el paso del tiempo ese vínculo se fue enfriando, y ahora quedó en evidencia que las distancias no solo son emocionales, sino también públicas.

