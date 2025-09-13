El polémico y peligroso mensaje que dio la ex Gran Hermano Zoe Bogach para bajar de peso

Si bien el hecho de ser influencer y famoso tiene sus pro a la hora de ayudar o trabajar, el uso de las redes sociales también tiene que tener ciertos cuidados en cuanto a los mensajes que figuras con miles de seguidores pretenden dar. Y ese fue el caso de la ex Gran Hermano Zoe Bogach a quien luego de un video salieron a matar.

Zoe Bogach, la joven que supo estar en la edición 2023 del reality de Telefe y quien, más allá de mostrar su figura natural y sus días con su novio, se tomó un tiempo para pretender enseñar a su comunidad un tip casero para descender de peso.

En ese material audiovisual, y en tanto estaba con un mate en la mano, la ex hermanita lanzó: “Chicos, una pregunta. ¿Ustedes toman mate porque les gusta el sabor o porque les satisface? Yo lo tomo porque me saca el hambre. Entonces yo ayuno”.

Fue así que Zoe Bogach en tik tok detalló que suele hacer ayunos de entre 14 y 16 horas y amplió: “Cenan a las 9 de la noche y hasta las 2 de la tarde no comen nada. Y si puede ser, hasta las 3. No lo recomiendo, digo lo que estoy haciendo yo. Tomás mate y te saca el hambre, flaco. Hasta que en un momento decís ‘qué asco seguir tomando mate’, y ahí es cuando comés”

SALIERON A MATAR A ZOE BOGACH POR DAR UN MENSAJE PELIGROSO

Inmediatamente este polémico método aconsejado por Zoe fue repudiado tanto por usuarios de la aplicación como por la prensa e incluso hasta por Flor Cabrera, su ex compañera de Gh y modelo de talles especiales. Y fue hasta Romi Scalora quien salió al cruce de la rubia.

Al aire de Ángel responde, el programa de streaming de Bondi, la angelita disparó: “Me preocupa que una persona de la edad de Zoe salga a decir tomen mate y no coman. No está bien”. Finalmente, Bogach se defendió: “Flor de la nada me empezó a atacar. Quería decir que todos la conocen por ser mala mina y quiero aclarar que no soy una persona gordofóbica. Nunca opine del cuerpo de otra persona. Simplemente dije que hago ayuno”.

