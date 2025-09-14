Cómo está la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina tras el accidente en moto

El ex Gran Hermano Thiago Medina continúa internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un grave accidente en moto el viernes en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.

Según el parte médico difundido este sábado, el joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva, con respirador e inotrópicos. Fue sometido de urgencia a una cirugía torácica y a la extirpación del bazo.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, detallaron las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

CÓMO SIGUE LA SAÑLUD DE THIAGO MEDINA TRAS EÑL GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO QUE SUFRIÓ

Durante las últimas horas, diversos comunicadores han ido brindando más novedades acerca del estado de salud del ex participante de Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital”, escribió Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram.

“Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, agregó Ángel.

El conductor de LAM agregó una actualización este domingo, en la que brindó más datos sobre la salud del joven. “Thiago Medina está en coma inductivo. Estable, pero sigue en estado crítico”, señaló.

Por su parte, Daniela Celis y Romin Uhrig, publicaron sendas stories en Instagram pidiendo una cadena de oración por el joven. “Rezo y pido cadena de oración por Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón, luz, reiki, fuerzas. Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita. Gracias”, escribió la mamá de las gemelas del joven.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE MOTOCICLETA DE THIAGO MEDINA

El siniestro se produjo en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando la moto en la que viajaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se determinaron las causas, las primeras versiones señalan problemas de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo asistió en el lugar, relató cómo lo ayudó hasta la llegada de la ambulancia. “Paramos los autos y colectivos para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en arribar.

La noticia fue confirmada en redes sociales por Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus gemelas, quien pidió “luz y amor” para él. “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió desde el hospital.

También su hermana, Camila Deniz, le dedicó un mensaje en Instagram: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto. Fuerzas, mi amor, es una batalla más de tantas que pasamos”. Además, pidió respeto ante la difusión de imágenes falsas del accidente.

Infobae