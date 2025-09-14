¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Ángel de Brito desmintió a Gimena Accardi y dio datos concretos de su amante

El conductor de LAM volvió de las vacaciones, vio una nota de Cande Vetrano y apuró a Andrés Gil, tras la resonante separación de Accardi y Nico Vázquez.

Por El Litoral

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 14:54

Ángel de Brito regresó a la conducción de LAM tras unas semanas de vacaciones y se puso al día con las noticias, entre ellas, la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Lo primero que hizo el conductor fue desmentir que la actriz le hubiera sido infiel a su marido con un “random”. En ese contexto, el nombre de Andrés Gil volvió a mencionarse por lo bajo en los comentarios de las panelistas y en las sugerentes respuestas de De Brito sobrevoló tácitamente.

“No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó Ángel sin rodeos. Y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”.

Las “angelitas” sumaron sus preguntas:

Mariana Brey: -¿Comparte rubro de actuación? ¿Lo podemos ver en el teatro o en el cine?

Ángel: -Sí, comparte rubro.

Marcela Feudale: -¿A Nico le preocupó porque tienen un vínculo?

Ángel: -Sí.

Matilda Blanco: -¿Él está comprometido también?

Ángel: -Sí. Yo ya conté que él era casado.

Con ironía, el conductor continuó: “Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”.

En la presentación del film Verano Trippin, la actriz y pareja de Andrés Gil respondió: “Está todo bien. Estoy bien, estoy contenta. Son cosas que pasan. Paja de la vida”.

Tras escuchar sus declaraciones, Ángel comentó: “Cande es divina, qué va a hacer. El que tiene que dar explicaciones es él”.

Finalmente, Pepe Ochoa concluyó: “Él corrió por la alfombra roja”, en alusión a que Gil evitó hablar con la prensa, mientras que Vetrano enfrentó las preguntas con amabilidad y una sonrisa.

