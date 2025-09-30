Se secuestró un automóvil con documentación apócrifa

La Policía de Corrientes informó que secuestró un automóvil con documentación apócrifa en Paso de los Libres.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de la localidad junto a la Brigada de Investigaciones secuestraron un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa Classic, tras comprobarse irregularidades en la documentación presentada por el conductor, que aseguró haber adquirido el vehículo de buena fe.

Por otro lado, la numeración de cuadro y motor no tenían anormalidades, pero la incongruencia con la documentación fueron motivo para realizar el secuestro del rodado.

El vehículo fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de turno y trasladado a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.