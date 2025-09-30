¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía Federal Argentina Jubilados y pensionados Unne
EXITOSO OPERATIVO

Corrientes: la Policía recuperó una moto que fue robada momentos antes

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:10

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron una moto que fue robada en la zona sur de la ciudad capital.

El procedimiento se inició alrededor de las 23, cuando un transeúnte alertó a los uniformados sobre la  sustracción de una moto en las inmediaciones de calles Suecia y Evaristo González. El vehículo en cuestión era una Motomel Blitz 110 cc.

De forma inmediata, y con el apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, los efectivos realizaron un rastrillaje por zonas cercanas, logrando ubicar una motocicleta abandonada en un descampado en la intersección de calles Trento y Américo Vespucio.

Horas más tarde, se confirmó que se trató de un rodado que fue sustraído. El vehículo  fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan las diligencias para confirmar su procedencia y dar intervención a las autoridades judiciales competentes

