La Municipalidad de Corrientes realizó tareas de limpieza tras las intensas lluvias

Durante la madrugada de este martes en la ciudad de Corrientes cayeron 62 milímetros de lluvia acumulados entre las 3 y las 8 am lo que provocó anegamientos en algunos sectores urbanos. Ante esta situación, la Municipalidad desplegó cuadrillas de trabajo para intervenir en los puntos más críticos.

En total 28 mm cayeron en 20 minutos, finalizando un septiembre lluvioso con 200 mm de lluvia caída,duplicando la media que promedia los 85 mm

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos del Municipio, José Pedro Ruíz, explicó que las tareas se concentraron en la limpieza de canales y sumideros, especialmente en barrios como El Cocal, Pirayuí y zonas aledañas al Ex Hipódromo, donde el escurrimiento se vio afectado.

"En el barrio Pirayuí se registró agua acumulada que está corriendo lentamente. Para el mediodía va a estar normalizado", indicó.

Las intervenciones fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto con personal de Infraestructura, quienes recorrieron la ciudad para atender cualquier contingencia derivada del temporal.

Según datos oficiales, septiembre finaliza con 200 milímetros de lluvia acumulada, una cifra que duplica el promedio histórico mensual, que ronda los 85 mm.

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la ciudad de Corrientes. Se espera que las condiciones climáticas adversas se mantengan hasta la tarde de este martes, con mejoras a partir del jueves, día en que también se prevé un ascenso paulatino de la temperatura.