Policía Federal Argentina Jubilados y pensionados Unne
Salud pública

Alertan en Corrientes por brote de sarampión en Paraguay

El Ministerio de Salud insta a completar el calendario de vacunación y estar atentos a sintomas en personas que regresen de zonas con circulación del virus.

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 12:00

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes intensifica la vigilancia epidemiológica ante el brote de sarampión registrado en Paraguay y recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación.

El titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, instó a que las personas que viajen a zonas con brotes activos revisen su carnet de vacunación y, en caso de regresar con síntomas como fiebre, tos, rinorrea o erupciones cutáneas, consulten de inmediato al médico.

La directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, destacó que en Argentina no se notifican casos desde hace seis semanas gracias a la alta cobertura de vacunación. No obstante, subrayó que los equipos de salud están atentos a los diagnósticos tempranos y a las acciones de control en todos los niveles.

Recomendaciones clave

  • Vacunación obligatoria y gratuita: dos dosis de Triple Viral (a los 12 meses y 5 años; desde 2026, el refuerzo será a los 18 meses).
  • Niños de 6 a 11 meses: no deberían viajar a zonas con brotes activos.
  • Embarazadas, inmunocomprometidos y no vacunados: se recomienda posponer viajes a lugares de riesgo.
  • Personal de salud: debe acreditar dos dosis de la vacuna o contar con serología IgG positiva.

Síntomas a vigilar

El sarampión es altamente contagioso y se transmite por vía respiratoria. Los principales síntomas son fiebre alta, tos, secreción nasal y erupciones cutáneas generalizadas. Ante estos cuadros, se recomienda evitar espacios públicos hasta la autorización médica.

