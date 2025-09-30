Insólito: los vecinos de Malvinas deberán votar al intendente de Esquina

Los vecinos de Malvinas, el municipio más joven de Corrientes, se encuentran en medio de una situación insólita. Por un error administrativo de la Junta Electoral, deberán votar a intendente y concejales de Esquina, a pesar de que Malvinas ya es una jurisdicción autónoma desde hace dos años y cuenta con autoridades designadas.

En diálogo con Hoja de Ruta, el asesor jurídico del frente Ahora Sí, Carlos Coria, sostuvo que “la síntesis de lo que pasa es muy clara: los malvinenses no pueden votar por un intendente que no tendrá ninguna injerencia en su vida cotidiana”.

Según explicó, todo se originó porque la Junta Electoral “de oficio incorporó el circuito 34, que pertenece a Malvinas, al padrón de Esquina, cuando en realidad tenía la obligación de crear el circuito propio”. Para Coria, esto responde a una “impericia administrativa” que genera un verdadero absurdo: “Es como elegir a un intendente que no te va a poder cambiar un foco”.

La decisión de la Junta fue ratificada por la Cámara de Apelaciones Administrativas y Electorales. Sin embargo, la jueza constitucionalista María Rosa Altabe votó en disidencia y dejó en claro que “esta es una elección provincial, y las provincias son autónomas para crear sus circuitos electorales y dictar sus propias leyes mientras no violen la Constitución”.

Para Coria, el problema no es político sino institucional: “No tiene que ver con estar de un frente u otro, sino con una cuestión de sentido común. El intendente de Esquina no puede convocar a elecciones en un municipio que no gobierna. En Malvinas solo puede hacerlo el gobernador a través de un decreto, porque hoy está administrada por un comisionado interventor”.

La paradoja es que, mientras tanto, los candidatos de Esquina no pueden hacer campaña en Malvinas porque no es su jurisdicción. “Imaginate —señaló Coria— que cualquiera de los cinco candidatos vaya a transmitir propuestas a Malvinas. El 11 de diciembre no van a poder cumplir nada, porque ya hay un comisionado a cargo. Es una intromisión que ni siquiera los malvinenses van a permitir”.

El caso ya fue apelado y está en camino al Superior Tribunal de Justicia. “Tenemos 48 horas para impugnar la sentencia de la Cámara. Esperamos que el Superior resuelva rápido porque estamos muy cerca de las elecciones”, advirtió Coria.

