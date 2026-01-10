¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
Wanda Nara mostró su nuevo vestidor de lujo estilo boutique: los detalles

El nuevo guardarropa de la conductora de Masterchef Celebrity cuenta con estantes flotantes y espejos que amplían el espacio.

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 14:49

Wanda Nara mostró a través de sus redes sociales cómo quedó su vestidor y camarín en su nueva propiedad en Nordelta, un área que no solo es amplia, sino que fue concebida al detalle para adaptarse a su ritmo de vida entre grabaciones, eventos y la rutina familiar. “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, celebró la empresaria en una de sus publicaciones.

El espacio se caracteriza por un diseño minimalista y moderno, con materiales en tonos claros que generan una atmósfera luminosa y elegante. Estantes flotantes, cajoneras amplias y grandes espejos empotrados aumentan la sensación de amplitud, mientras que la iluminación LED integrada realza cada prenda y accesorio.

Uno de los puntos fuertes del vestidor es el sector tipo camarín, especialmente diseñado para las rutinas de maquillaje y belleza. Allí, un gran espejo ovalado rodeado de luces —al mejor estilo de los camerinos teatrales— se convierte en el centro de la escena, acompañado por una mesa de apoyo de líneas simples y superficie generosa, ideal para desplegar cosméticos y herramientas de cuidado personal.

La presencia de ventanales con vistas al exterior suma luz natural y genera una conexión directa con el entorno verde de Nordelta.

La empresaria también destacó la importancia de contar con un espacio ordenado y funcional que le permita optimizar su rutina entre grabaciones, eventos y su vida familiar.

Minutouno.com

