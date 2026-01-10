¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Evangelina Anderson e Ian Lucas se separaron: los motivos

La relación causó polémica por la diferencia de edad.

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 14:56

Evangelina Anderson Ian Lucas se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y el flechazo fue inmediato. Sin embargo, la relación duró poco y, según trascendió, la pareja se habría separado.

Guido Záffora reveló la noticia en El Observador: “Separados, en crisis, confirmado desde el reality de cocina, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson”.

“Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva si, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él”, aseguró.

Sin dudas, por la diferencia de edad y el impacto que generó, la relación entre la modelo y el influencer fue una de las más comentadas de los últimos tiempos.

Ella venía de dar vuelta la página tras su separación de Martín Demichelis y todo indicaba que había encontrado en Ian un sostén emocional importante. Sin embargo, con el paso de las semanas, ese vínculo que parecía firme comenzó a diluirse y hoy todo apunta a que la historia llegó a su fin.

Minutouno.com

